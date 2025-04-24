Diyarbakır’da liseli öğrenciler Gazzeli çocukları unutmadı

Diyarbakır Kayapınar Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gazze'deki çatışmalardan etkilenen Filistinli çocuklara yardım etmek için etkinlik düzenledi.

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Kayapınar Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Gazze'deki çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaşanan insani kriz nedeniyle zor durumda olan ve çatışmalardan etkilenen çocuklar yararına okulda yardım kampanyası düzenlendi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinliğe, öğrenciler, aileleri ile okulda görev yapan öğretmenler ve okul idaresi katıldı.

Evlerde hazırlanan yiyecek ve içecekler okul içerisinde kurulan stantlarda ikram edildi. Öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere öğretmeler, okul idaresi ve gelen misafirler, bağış kutusuna gönüllü olarak bağışlarını yaptı. Gazze'deki Filistinli akranlarına yardım etme fırsatı bulan öğrencilerin anlamlı etkinlik nedeniyle heyecanlı olduğu görüldü.

Kayapınar Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Eylül İpek, bu etkinliğin kendisine yardımlaşma ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, "23 Nisan sebebiyle düzenlediğimiz kampanya Kayapınar Fen Lisesi ailesi olarak gerçekleştirdik. Bu kampanya bana yardımlaşma ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu ve aslında imkanlarımızın ne kadar zengin olduğunu gösterdi. Bugün ben de empati kurarak bu etkinlikte yer aldım. Günün sonunda tatlı bir yorgunlukla beraber arkadaşlarım ve öğretmenlerimle dayanışma ve yardımlaşma yönümüzü güçlendirdik" dedi.

Kayapınar Fen Lisesi Okul Müdürü Mehmet Yalçın ise Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaşanan insani kriz nedeniyle zor durumda olan ve çatışmalardan etkilenen çocuklara karşı farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin toplumsal duyarlılığını arttırmak için bu yardım kampanyasını düzenlediklerini ifade etti. Yalçın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamasını amaçlayan anlamlı bir gündür. Bu kapsamda, Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaşanan insani kriz nedeniyle zor durumda olan ve çatışmalardan etkilenen çocuklara karşı farkındalık oluşturmak, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılıklarını artırmak, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla, okulumuzda 24 Nisan 2025 Perşembe günü Filistinli çocuklar yararına bir yardım kampanyası düzenledik. Bu bağlamda; okulumuzda öğretmen, öğrenci ve velilerimizin büyük katılım sağladığı etkinliğe ilgi ve katkı büyüktü. Çok zor şartlarda hayatlarını sürdüren Gazzeli çocuklara karşı çocuklarımızın da bir duyarlılık oluşması adına yapılan bu etkinliği çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin ilgi alaka ve duyarlıkları bizi son derece memnun etmiştir. Katılım ve katkı sağlayan öğretmen, veli ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.