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Mezarlığı domuzlar bastı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığında 2 yaban domuzu görüldü.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:33
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Diyarbakır'da mezarlığı domuzlar bastı

Mezarlığı domuzlar bastı
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İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığından geçen vatandaşlar, 2 domuz ile karşılaştı. 

Vatandaşları gören domuzlar, alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Domuzların kaçış anları, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşlar, domuzların mezarlara herhangi bir zarar vermediğini ifade etti.

 

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