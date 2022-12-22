Mezarlığı domuzlar bastı

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığından geçen vatandaşlar, 2 domuz ile karşılaştı.
Vatandaşları gören domuzlar, alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Domuzların kaçış anları, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Vatandaşlar, domuzların mezarlara herhangi bir zarar vermediğini ifade etti.
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