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Muayeneye giden midibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Diyarbakır’da muayene için yola çıkan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:01
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Diyarbakır’da midibüs devrildi: 2 yaralı

Muayeneye giden midibüs kaza yaptı: 2 yaralı
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Diyarbakır’dan Silvan ilçesine muayene için giden midibüsün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezinden Silvan ilçesine muayene için yola çıkan midibüs, sürücüsünün Oğuzlar mevkiinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılara Silvan ve şehir merkezinde hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Midibüs, çekici yardımıyla yoldan alındı.


(Kaynak: İHA)

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