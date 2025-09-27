Diyarbakır’da minibüs durağa daldı! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Diyarbakır’da yaşanan bir kazada can pazarı yaşandı. Şehir içi minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldı. Durakta bekleyen kişiler neye uğradığını şaşırdılar. Can pazarının yaşandığı olayda 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Minibüs, duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Son Haberler
Fatih’teki görüntüler infial yaratmıştı! Valilik harekete geçti... Uygunsuz turist eğlendiren mekan kapatıldı
Fatih’teki görüntüler infial yaratmıştı! Valilik harekete geçti... Uygunsuz turist eğlendiren mekan kapatıldı
ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'Filistin' cezası
ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'Filistin' cezası
Galatasaray, Avrupa'da ilk üçe girdi!
Galatasaray, Avrupa'da ilk üçe girdi!
Beşar Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı
Beşar Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı
Diyarbakır’da minibüs durağa daldı! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi yaralandı
Diyarbakır’da minibüs durağa daldı!