Diyarbakır'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, minibüsün şarampole devrildiği kazada, yolculardan Zehra Can (81) ile Zeliha Akın (58) hayatlarını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BT 3861 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice’deki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

diyarbakirda-minibus-sarampole-devrildi-2-olu-13-yarali-yenicag4.jpg

diyarbakirda-minibus-sarampole-devrildi-2-olu-13-yarali-yenicag3.jpg

diyarbakirda-minibus-sarampole-devrildi-2-olu-13-yarali-yenicag2.jpg

diyarbakirda-minibus-sarampole-devrildi-2-olu-13-yarali-yenicag1.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi Güncel
İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi
Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı Güncel
Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı Dünya
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı
Aniden ve şiddetini artırarak geliyorsa dikkat Sağlık
Aniden ve şiddetini artırarak geliyorsa dikkat
Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi Dünya
Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi
Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti Siyaset
Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti
O diyet kısırlık nedeni mi? Sağlık
O diyet kısırlık nedeni mi?