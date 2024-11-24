Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır Çermik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Başarı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde 54 yaşındaki Seyit Bozkuş Musa Bozkuş ve Samet Bozkuş’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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