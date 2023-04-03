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Otomobil yük trenine çarptı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 05:52
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Diyarbakır’da otomobil yük trenine çarptı

Otomobil yük trenine çarptı
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(AA) Gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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