Diyarbakır’da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzeri Çaytepe köyünde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre .B. yönetimindeki 12 AV 691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

Araç içerisindeki sürücü F.B. ile birlikte araç içinde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.