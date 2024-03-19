Diyarbakır’da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda sürücüsünün direksiyon kakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzeri Çaytepe köyünde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre .B. yönetimindeki 12 AV 691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

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Araç içerisindeki sürücü F.B. ile birlikte araç içinde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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