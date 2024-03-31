Diyarbakır'da oyların sayımı başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), güneşin doğuş ve batış saatlerini baz alarak saat Doğu bölgelerinde yer alan 32 ilde oy verme işlemi saat 7.00'de başlayıp 16.00'da sona ermesine karar vermişti.

Diğer 32 ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 16.00'da sandıklar kapatıldı. Oy verme işleminin sona ermesinden kısa bir süre sonra Diyarbakır'da oy sayımına başlandı.

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da %62,93 oy alan HDP zaferle ayrılırken AK Parti kullanılan oyların %30,99'unu, Saadet Partisi %2,03'ünü alabilmiş, CHP ise %1,83'te kalmıştı.