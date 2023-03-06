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Diyarbakır'da sıcak asfalt yüklü tanker devrildi

Diyarbakır Lice kara yolunda sıcak asfalt yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dökülen asfalt nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 20:18
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Diyarbakır'da sıcak asfalt yüklü tanker devrildi

Diyarbakır'da sıcak asfalt yüklü tanker devrildi
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Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Lice kara yolu Fisovası mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABF 945 plakalı sıcak asfalt yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tankerde bulunan sıcak asfaltın büyük bölümü yola döküldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tanker yoldan kaldırılırken, temizlik yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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