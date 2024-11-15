Diyarbakır'da traktör kazası

Edinilen bilgiye göre kaza Ergani ilçesi Kabasakal köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 21 AEV 524 plakalı Mustafa Barlas idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör altında kalan sürücü Mustafa Barlas olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücünün hayatını kaybetti belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücü Mustafa Barlas'ın cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.