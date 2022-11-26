Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İHA'nın haberine göre, kaza, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden Bismil ilçesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.
Otobüste bulunan yolcuların yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
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