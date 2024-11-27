Diyarbakır’da yüzlerce uyuşturucu hap ile yakalandı

Diyarbakır Bismil Valiliğinden gelen açıklamada, jandarma ekiplerine yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan araç içerisinde yolcu olarak bulunan C.A.'nın sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Açıklamada, şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada poşet içerisinde 584 adet kapsül uyuşturucu hap ele geçirildiği, şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.