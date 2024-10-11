Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Hani ilçesinin çıkışında tır, traktör, otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç içinde bulunan Muhammed Çalı, Bünyamin Ergin ve Mehmet Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.