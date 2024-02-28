Diyarbakır’da zincirleme kaza! 6 araç karıştı: 2’si ağır, 18 yaralı

Kaza, Dicle Üniversitesi’nin ana girişinde akşam saatlerinde gerçekleşti. M.S.'nin kontrolündeki 21 M 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G.'nin kullandığı 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı. Bu kazaya ayrıca 21 ABG 132, 21 DR 261 ve 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı bir diğer şehir içi yolcu minibüsü de dahil oldu. Kaza sonrası, 18 kişi yaralandı ve 2’sinin durumu ağır. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.