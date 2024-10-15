Diyarbakır’daki okullarda son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram ete el konuldu

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından okul yemekhanelerine yönelik 10 gün süren denetimler gerçekleştirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Ekibi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapılan denetimlerde, iki okulda son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk etine el konuldu. Okul yönetimleri hakkında yasal işlem başlatan ekipler, sağlığa zararlı etleri de imha etti.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu, kent genelinde zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Son iki haftada yapılan denetimlerde, 300 kilogram bozulmuş pirince el konularak imha edildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, öğrenci ve halk sağlığı konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirterek, “Halk sağlığıyla oynayanları ifşa etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Okul kantinlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Yurttaşlarımız, gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına bildirebilir” dedi.