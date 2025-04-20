Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’da 3 gün önce otomobil ile belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada kamera görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada kameraya kayıtlarına göre otomobilin aniden şerit değiştirdiği gösteriyor.

Kaza, 17 Nisan sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü'nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından çiftçilik yapan 4 çocuk babası Emin Ateş'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak, Kocaköy ilçesi Kırsal Günalan Küme Evleri, Ateşler mezrasında toprağa verildi.

Bu arada kaza, belediye otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aniden otobüsün olduğu şeride geçtiği, Ateş'in son anda manevra yapıp yine kendi şeridine geçmeye çalıştığı ancak kazanın yaşandığı görüldü.

Emin Ateş'in Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmen olan kuzeninin düğününde oynadığı görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş'in düğünde oynadığı ve üzerine para atıldığı görülüyor.

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’daki ölümcül çarpışmanın görüntüleri ortaya çıktı

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