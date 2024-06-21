Diyarbakır'daki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçrarken, örtü yangınına dönüşen alevler içerisinde kalan 2'si çoban, 1'i yangını söndürmek isteyen vatandaş olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

İhbar sonrası yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılardan bazıları Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan vatandaşların ise kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Ekipler tarafından 4 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.