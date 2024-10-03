Diyarbakır’ın Kaledibi-Hani bölgesinde deprem (03.10.2024)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Diyarbakır’ın Kaledibi-Hani bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05.18'de meydana gelen deprem yerin 5.6 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 3, 2024
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) https://t.co/cJgHqUy2Od
03.10.2024, 05:18:40 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.6 km#Kandilli
AFAD'ın paylaşımında ise Diyarbakır Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 6.09 km altında deprem olurken, saat 05.18'de sarsıntı hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2024-10-03
Saat:05:18:41 TSİ
Enlem:38.55139 N
Boylam:40.37333 E
Derinlik:6.09 km
Detay:https://t.co/Y3n4d3BNko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem çevre illerde pek hissedilmese de Diyarbakır'da etkisi görüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralı ise şu an için olmadığı belirtildi.