Diyarbakır’ın Kaledibi-Hani bölgesinde deprem (03.10.2024)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Diyarbakır’ın Kaledibi-Hani bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05.18'de meydana gelen deprem yerin 5.6 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımında ise Diyarbakır Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 6.09 km altında deprem olurken, saat 05.18'de sarsıntı hissedildi.

Deprem çevre illerde pek hissedilmese de Diyarbakır'da etkisi görüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralı ise şu an için olmadığı belirtildi.