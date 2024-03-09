Diyet içeceklerdeki büyük zarar ortaya çıktı

Bazı kişiler, asitli içeceklerdeki şeker oranının fazla olması nedeniyle içerisine tatlandırıcı eklenen ve “diyet içeceği” olarak adlandırılan içeceklere yöneliyor.

Çinli araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre ise ortaya çıkan veriler durumun tersini gösteriyor. İçerisine tatlandırıcı eklenen ve “diyet içeceği” olarak adlandırılan içecekler, içerisinde şeker bulunan içeceklere göre çok daha zararlı.

YAPAY TATLANDIRICILAR SİZİ FELÇ BIRAKABİLİR

Çinli araştırmacılar tarafından, Circulation: Aritmi ve Elektrofizyoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada haftada 2 litre veya daha fazla tatlandırıcılı içecek içmenin atriyal fibrilasyon, riskini tüketmeyenlere kıyasla yüzde 20 artırdığını açıkladı.

Atriyal fibrilasyon, inmenin en önemli sebeplerinden biri ve A-fibrilasyona bağlı felçler diğer sebeplere göre daha tehlikeli. Semptomları arasında nefes darlığı, yorgunluk, egzersiz yapamama ve çarpıntı yer alıyor.

YAPAY TATLANDIRICILARA YÖNELMEK YERİNE ŞEKERSİZ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Yapılan çalışmalar doğrultusunda, benzer miktarda şekerli içecek içmek, söz konusu riski yüzde 10 artırırken, saf, şekersiz meyve suları ise riski yüzde 8 azaltıyor.

Uzmanlar, yapay tatlandırıcılara yönelmek yerine şekersiz ürünlerin tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.