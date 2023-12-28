Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı

Diyet yaparken aç kalmamak için hangi besinleri seçilmesi gerektiğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

İşte merak edilenlerin cevapları…

YEŞİL YAPRAKLI KÜKÜRTLÜ SEBZELER

Ispanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve lahana, brokoli gibi kükürtlü sebzeler bol posa ve su içerirler. Bu sebzeler hem çok az kalorili hem de çok hacimlidir. Bu sayede kilo vermeye ve tok kalmaya yardımcı olurlar.

YUMURTA

Yumurta, protein bakımından zengin bir besindir. Bir yumurta, vücudunuzun kendisi yapamadığı 9 aminoasidi içerir. Bu aminoasitler, bağırsaklarda iştahı azaltan hormonların salgılanmasını sağlar.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, yüksek lif içeriği ve su tutma kapasitesi ile tokluk hissi verir. İçindeki beta-glukan gibi çözünür lifler, midedeki suyu emerek kıvam kazanır ve mide boşalmasını yavaşlatır. Böylece uzun süre tok kalırsınız.

KURUBAKLAGİLLER

Kurubaklagiller, posa ve protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri dirençli nişasta, şekerin daha yavaş kana karışmasına yardımcı olur. Bu da kan şekerini dengeler ve tokluk sağlar.

YOĞURT

Yoğurt, protein kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar, düzenli yoğurt tüketenlerin bel çevresi ve beden kitle indeksi daha düşük olduğunu göstermiştir.

TATLI PATATES

Tatlı patates, antioksidanlarla dolu bir besindir. Yüksek su ve posa içeriği sayesinde, aynı kalorideki diğer besinlere göre daha uzun süre tok tutar ve daha az yemenize yardımcı olur.

KARABUĞDAY, KİNOA, BULGUR

Karabuğday, kinoa, bulgur gibi tam tahıllar, diğer tahıllara göre daha fazla lif içerirler. Glisemik indeksi düşük olan bu tahıllar, posaları sayesinde bağırsaklarda iştahı kesen hormonların uyarılmasına yardımcı olurlar.

AZ YAĞLI ETLER

Az yağlı kırmızı et, tavuk/ hindi göğüs eti ve balıklar, yüksek protein ve düşük yağ içerirler. Bu da daha uzun süre tok kalmanıza ve doymuşluk duymanıza katkıda bulunur.

LOR PEYNİRİ

Lor peyniri, kalsiyum açısından zengin bir besindir. Yüksek protein içeriği ve hacmi ile daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

ANANAS, ELMA VE PORTAKAL

Ananas, elma ve portakal, posa ve su oranı yüksek meyvelerdir. Ayrıca doygunluk indeksleri de yüksektir. Elmayı kabuklu, portakalı ise ince soyulmuş ve beyaz posalı olarak tüketirseniz, daha uzun süre tok kalabilirsiniz.