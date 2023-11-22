Diyeti daha keyifli hale getirmek için ne yapmak gerekir? İşte 5 yöntem

Fit Mutfak dergisinden Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'in yazısında yer alan bilgilere göre, diyeti eğlenceli hal getirmek mümkün.

Günümüzde diyet dediğimiz zaman birçok kişinin aklına tuzsuz ve yağsız yemekler gelir. Hep aynı tarzda pişmiş yemekleri tüketmek kişilerin diyetten sıkılmasına ve motivasyonunu kaybetmesine neden olur. Bu şekilde diyet yapan kişilerin diyet süresi boyunca mutsuz oldukları gözlenmiştir. Doğru bildiğimiz bu yanlışı düzeltmek lazım. Diyet yaparken doğru ölçüler ve doğru pişirme teknikleri ile sağlıklı, lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Böylece diyet sürecini bir yaşam tarzı haline getirebilirsiniz. Şu önerileri takip ederseniz lezzetli ve de keyif alacağınız bir diyet süreci yaşamanız mümkün.

1.Doğal yağlar kullanın:

Yağsız bir diyet, yağsız tüketmek anlamına gelmez. Sağlıklı yağlar, yemeklere lezzet katar ve tokluk hissi sağlar. Eğer yağsız bir yemek tüketirseniz doygunluk hissi gelmez ve kişi yediklerinden tatmin olmaz bu da diyetinizi devam ettirmemizi zorlaştırır. Yağın işlevi yemeklerdeki lezzetin tüm yemeğe dağılmasını sağlar aynı zamanda mideden bağırsaklara besinlerin geçmesini yavaşlatır. Zeytinyağı, avokado yağı, fındık yağı gibi sağlıklı yağları yemekleriniz ve salatalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yemeklerinize porsiyon başına 1 yemek kaşığı yağ eklemeyi ihmal etmeyin. Salatalarınıza mutlaka sağlıklı yağlar ekleyin.

2. Baharatları kullanın az da olsa tuz ekleyin:

Tuzsuz beslenmek, yemeklerinizi lezzetsiz hale getirebilir. Eğer özel durumunuz yoksa yemeklerinize az tuz kullanabilirsiniz bu durum diyetinizi bozmaz. Sıfır tuz çoğu zaman sağlık otoriteleri tarafından önerilmez. Günlük 5 gram (1 çay kaşığı) kadar tuz tüketebilirsiniz. Ayrıca yemeklerinizde farklı baharatlar ve otlar kullanarak yemeklerinize tat ve aroma katabilirsiniz. Örneğin, zerdeçal, kırmızı toz biber, karabiber, köri, kişniş gibi.

3. Yaratıcı tarifler deneyin:

Sağlıklı, beslenme, lezzetli yemeklerden vazgeçmek anlamına gelmez. Yeni tarifler denemek ve sağlıklı malzemelerle yaratıcı yemekler hazırlamak eğlenceli olabilir. Kitaplar, dergiler veya İnternet üzerinde sağlıklı tariflere ve diyet dostu yemeklere ulaşabileceğiniz birçok kaynak bulunmaktadır. Kendi tariflerinizi yaratmak için farklı malzemeleri bir araya getirerek özgün yemekler oluşturabilirsiniz.

4. Renkli ve çekici sunumlar yapın:

Yemeklerinizi daha çekici ve görsel olarak çekici hale getirmek, yeme deneyiminizi artırabilir. Renkli tabaklar kullanmak, yemekleri farklı şekillerde sunmak veya süslemek gibi basit yöntemlerle yemeklerinizi daha cazip hale getirebilirsiniz. Örneğin, brokoliyi ve karnabaharı haşlayıp yanında yoğurt ile yemek yerine yoğurtla karıştırıp üzerine güzel bir domates sosu yaparak mantı tadına benzetebilirsiniz. Hem gözünüze de hitap edecektir.

5. Farklı protein kaynaklarına odaklanın:

Protein diyette bir bileşendir ve vücut fonksiyonları için gereklidir. Ancak, sadece tavuk veya balık gibi belirli protein kaynaklarına odaklanmak sıkıcı olabilir. Bunun yerine tavuk, hindi, balık, yumurta, tofu, fasuly nohut ve mercimek gibi farklı protein kaynaklarından yararlanarak çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Diyette sürekli et, tavuk yemek yerine protein kaynağı olarak yulaflı bir omlet, menemen veya kuru börülceli bir salata tercih edebilirsiniz. Bu besinlerde protein ihtiyacınızı karşılayacaktır.