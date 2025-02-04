Diyetlerin yan etkileri ortraya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Son dönemde, özellikle sıkı diyetten sonra, avuç içlerinde ve dirseklerde sarımsı bezeler görülmeye başlanması, sağlık profesyonelleri ve beslenme uzmanları tarafından dikkatle inceleniyor. Bu ilginç yan etki, vücutta bir dizi biyolojik değişikliğin habercisi olabilir.

NEDEN OLUYOR?

Avuç içlerinde ve dirseklerde görülen sarımsı bezeler, genellikle "ksantom" olarak adlandırılan bir tür deri altı lezyonu. Ksantomlar, vücutta aşırı yağ birikiminin sonucu oluşan, yağ içeren hücrelerin deri altında birikmesiyle ortaya çıkar. Diyet ve beslenme alışkanlıklarındaki ani değişiklikler, vücutta bu tür birikimlere yol açabilir.

Dermatoloji uzmanı Dr. Maria Lopez, "Ksamptomlar, genellikle kan yağlarıyla ilişkilidir. Diyet sonrası, özellikle yağların ve kolesterol seviyelerinin aniden değişmesi, bu tür lezyonların oluşumuna neden olabilir. Diyetlerin aşırı kısıtlayıcı olması, vücudun yağları düzgün bir şekilde işleyememesiyle sonuçlanabilir. Bu da, deri altındaki yağ birikimlerini artırarak sarımsı bezelerin ortaya çıkmasına neden olur" açıklamasında bulundu.

DİYETİN YAĞ METABOLİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Diyetin vücudun yağ metabolizması üzerinde ciddi etkileri vardır. Kısıtlayıcı diyetlerde, vücut normalde işlediği yağları hızlıca parçalamaya çalışırken, bu süreç bazı yan etkilere yol açabilir.

Vücuttaki lipid metabolizması, özellikle düşük yağ diyetlerinde bozulabilir. Bu bozulma, karaciğerin aşırı yağ üretmesiyle ve bu yağların deri altındaki hücrelerde birikmesiyle sonuçlanabilir.

Beslenme uzmanı Prof. Dr. John Miller, "Yüksek kolesterol içeren diyetler ya da aşırı hızlı kilo kaybı, yağların anormal bir şekilde birikmesine yol açabilir. Bu durum, deri altındaki hücrelerin yağla dolmasına ve ksantom adı verilen sarımsı bezelerin oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu tür bezeler, vücudun normal yağ dengesini kaybettiğinin de bir işareti olabilir" dedi.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Ksantomlar genellikle zararsızdır ve çoğu zaman tedaviye gerek duymazlar. Ancak, vücutta bu tür bezelerin oluşması, özellikle diyette ani değişiklikler yaşayan kişilerde, vücudun metabolik dengesizliği hakkında önemli ipuçları verir. Kimi durumlarda, ksantomlar kalp hastalıkları, diyabet veya metabolik sendrom gibi daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Kardiyolog Dr. Jennifer Clark, "Eğer avuç içlerinde ve dirseklerde sarımsı bezeler belirginleşmeye başlarsa ve bu bezelerle birlikte aşırı yorgunluk, karın ağrısı, kolesterol yüksekliği veya şişmanlık gibi belirtiler de görülüyorsa, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Çünkü bu tür belirtiler, vücutta ciddi metabolik sorunların sinyalleri olabilir" şeklinde açıkladı.

DİYETİN YAN ETKİLERİ VE ÖNLEMLER

Diyet sonrası görülen bu tür yan etkiler, aslında beslenme alışkanlıklarındaki hızlı değişikliklerin vücutta oluşturduğu biyolojik reaksiyonlardır.

Uzmanlar, diyet yaparken ani ve aşırı kısıtlamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Diyetlerin, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli bir şekilde alacak şekilde düzenlenmesi, olası yan etkilerin önüne geçebilir.

Beslenme uzmanı Dr. Susan Adams, "Yavaş ve sürdürülebilir bir şekilde kilo kaybı sağlamak, vücutta metabolik dengeyi korur. Aksi takdirde, yağların hızlıca kaybedilmesi, bu tür cilt sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Dengeli bir diyeti, yeterli protein ve sağlıklı yağları içerecek şekilde uygulamak, hem sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlar hem de bu tür yan etkilerin önüne geçer" diye belirtti.

DİYET YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Diyetler, genellikle sağlıklı yaşam için gereklidir, ancak aşırıya kaçmak veya dengesiz diyetler uygulamak bazı olumsuz sağlık etkilerine yol açabilir.

Avuç içlerinde ve dirseklerde görülen sarımsı bezeler gibi yan etkiler, vücudun metabolik dengesizliğini işaret edebilir. Bu nedenle, sağlıklı bir şekilde kilo vermek için dengeli bir diyetle birlikte düzenli egzersiz yapmak en iyi yaklaşım.