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Diyette iştah dengeleyen 5 altın öneri

Diyetin en önemli sorununun iştahı bir türlü kontrol altına alamamak olduğu biliniyor. Diyette iştah dengeleyen 5 altın öneriyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:39
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Diyette iştah dengeleyen 5 öneri

Diyette iştah dengeleyen 5 altın öneri
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Zorlu diyet süreçlerinde, yaşanabilecek en önemli sorun iştahı dengeleyememek olduğu bildirildi. Diyet yaparken belli bir zaman sonra iradeniz zayıflıyorsa, sizlere iştahınızı dengeleyecek, tokluk hissi verecek birkaç yöntemden bahsedeceğiz. Bu basit ama etkili yöntemler sayesinde sofradan çok daha hafif bir şekilde kalkacak ve diyetteyken sürekli yemek yeme isteğinize zincir vuracaksınız.

İŞTAHI AZALTABİLECEĞİNE İŞARET EDİYOR

Yemeklerden önce içtiğiniz 1 bardak su, sofraya daha tok hissederek oturmanızı sağlayacaktır. Ortalama 50 kilo olan kadınlar üzerinde yapılan bir çalışma, 8 hafta boyunca günde 1.5 litre su tüketenlerin iştah kontrolü sağlayabildiğini hatta kilo kaybı yaşadığını gösteriyor. Araştırmalar, Ilex Paraguariensis bitkisinden elde edilen yerba mate adlı çayın, özellikle yüksek yoğunluktaki egzersizlerle birleştirildiğinde iştahı azaltabileceğine işaret ediyor. Ayrıca bu çayın sakinleştirici özelliklerinin olduğu da biliniyor.

YAĞSIZ YOĞURT İYİ BİR SEÇİM

Öğünleri düzenli yemek kan şekerini sabit tutmaya yardıma olur. Bu öğünlerde beyaz ekmek, hamur işi ya da makama gibi işlenmiş karbonhidratlar yerine protein ve bir parça da sağlıklı yağlardan almalısın. Böylece tatmin olduğunu sen de hissedeceksin, öğün aralarında bir şeyler atıştırmak istediğinde akıllı seçimler yap. Yağsız yoğurt iyi bir seçim.

Sabahları uyandığınızda ılık bir bardak su içerisine, bir yemek kaşığı organik elma sirkesi ilave edin. Elma sirkesi içerisindeki asedik asitin etkisiyle kan şekeri seviyenizi dengeler ve tokluk hissi verir. Özellikle yemek yemeden 1-2 saat önce elma sirkesini bir bardak suyun içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz.

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