Dizleri iyileştiren mucize yöntem ortaya çıktı

Şaşırtıcı araştırmadan kol egzersizleri yapmanın dizleri iyileştirebileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Abdullah Şaşkın KAYNAK: Haber Merkezi
Dizleri iyileştiren mucize yöntem ortaya çıktı

Bir vücut bölgesini, başka bir bölgeyi hareket ettirerek iyileştirmek olabilir mi? Bu fikir, kronik hastalık, inme ve hatta meme kanseri cerrahisinin sonuçlarını ele almanın yeni yollarını bulmaya çalışan bilim insanları arasında ilgi görüyor.

ABD’deki Texas Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, osteoartritli (eklem kireçlenmesi) kişilerin kollarını egzersiz yaparak dizlerindeki ağrıyı azaltabileceklerini gösteren yeni bir çalışma yürütüyorlar. Geçen hafta araştırmacılar, dizlerinde aşınma ve yıpranma nedeniyle sıkıntı çeken 60 erkek ve kadını içeren ve hangi egzersizin daha fazla rahatlama sağladığını belirlemek için farklı egzersizleri deneyen yeni bir klinik deneye başladılar.

2025’te sonuçlanacak olan çalışmada, 20 dakikalık düzenli kol egzersizlerinin bisiklete binmekten daha iyi bir şekilde diz ağrısını gidermeye ve hareket kabiliyetini artırmaya yardımcı olup olmadığı araştırılacak. Bilim insanlarının hedefi, kol egzersizlerinin diz ağrısını azaltmak için koşu bandında yürümekten daha etkili olduğunu iddia eden önceki küçük çalışmalardan elde edilen sonuçları doğrulamak.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Düzenli, orta şiddette egzersiz, artritik diz ağrısını kontrol etmenin en iyi yollarından biridir çünkü eklem etrafındaki kasları kuvvetlendirir ve hasarlı bölgeye gelen baskıyı azaltır. Ancak yürümek veya koşmak dizdeki yükü artırabilir, bu yüzden bazı kişiler için hareket etmek güçtür. Birmingham’daki Royal Orthopaedic Hospital’da danışman fizyoterapist olan Uzo Ehiogu, bu yöntem hakkında şöyle diyor:

“Kolları egzersiz yapmanın dizlerdeki ağrıyı nasıl etkilediğine dair net bir mekanizma yok.”

“Muhtemelen olan şey, hastaların 20 dakikalık bir kol egzersizinden sonra kendilerini daha enerjik, özgüvenli hissetmeleri ve daha aktif olmalarıdır, bu da dizlerdeki ağrı algısını düşürebilir.” diyor.

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