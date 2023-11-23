Dizlerinizi korumanın 5 yolunu uzmanı açıkladı. Artık gençlerde de görülüyor

Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, halk arasında ‘eklem kireçlenmesi’ olarak bilinen bu sorunun son yıllarda giderek yaygınlaştığını dile getirerek, “Oysa genç yaşlardan itibaren alınacak basit ama etkili önlemlerle diz eklemindeki kıkırdakları güçlendirebilir” uyarılarını yaptı.

Ülkemizde çok sık karşılaşılan ve gittikçe yaygınlaşan diz ağrıları kişinin günlük yaşam aktivitelerini son derece olumsuz etkilerken, zamanla sosyal hayattan kopmasına ve yalnızlaşmasına da neden olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş şunları belirtti:

“Diz ağrıları toplumda oldukça sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Dizlerimizde menüsküs dediğimiz dizin hareketini kolaylaştıran yapılar ile dizin gücünü sağlayan bağlar yer alır. Diz eklemini oluşturan uyluk ve kaval kemiği ve asıl ağrıların kaynağı olan kıkırdak yapı da bu kemiklerin tüm yüzeylerini kaplar. Diz ağrıları diz içi yapılardan kaynaklanır. Bu yapılardaki tüm yıpranmalar bize diz ağrısı olarak geri döner”

Doç. Dr. Dağtaş, diz sağlığını korumanın 5 etkili yolunu da şu şekilde sıraladı:

-Haftada 3 kez 40 dakika düz yürüyüşler yapın

-Dizlerinizi uzun süre bükülü tutan faaliyetlerden kaçının

-Ağrılı dizinizi zorlayıp üstüne gitmeyin

-Dengeli beslenin, ideal kilonuzda olun

-Yokuş ve inişlerden kaçının