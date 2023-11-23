Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Alexander Djiku, Foot Mercato'ya özel röportaj verdi.

PROJE HEYECANLANDIRDI

Transfer süreciyle ilgili konuşan Ganalı stoper, "Sunulan proje bizi heyecanlandırdı. Dzeko, Tadic, Fred, Livakovic gibi harika isimlerle sözleşme imzalayarak ultra rekabetçi bir takım oluşturmak istediklerini bize anlattılar. Fenerbahçe'den geçen birçok oyuncunun daha büyük kulüplerde yer aldığını gördük. Napoli'ye imza atan Kim Min Jae'yi, Real Madrid'e imza atan Arda Güler'i ve Sevilla'ya giden Simon Kjaer'i örnek gösterebilirim. Kariyerim için doğru bir sıçrama olacak" yorumunu yaptı.

EN ÇOK TARAFTAR BİZDE

Djiku ayrıca Sarı-Lacivertli taraftarlara da övgüler yağdırıp, "Açıkçası kariyerim boyunca harika atmosferlerde oynadım, ancak burası gerçekten bir adım önde. Gerçekten inanılmaz bir coşku var. Bunu anlamak için deneyimlemeniz gerekir. Başta Fenerbahçe olmak üzere her yerde çok sayıda taraftar var. Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olduğumuzu düşünüyorum" dedi.