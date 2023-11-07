Djiku'nun son durumu açıklandı. Adana Demirspor maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'de art arda yaşanan sakatlıkların ardından taraftarlar oyuncuların dönüş yolunu gözlemeye başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasının ardından, Djiku ve Fred'in, ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebileceğine yönelik ifadeler kullanmıştı.

3-4 HAFTA UZAK KALACAKTI

Kadıköy'de oynanan Ludogorets karşılaşmasının ardından yapılan kontrollerinde sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit tespit edilen Djiku'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

DOKTORLARDAN TAVSİYE

Milliyet'in haberine göre kritik maç öncesi Djiku'nun durumu belli oldu. Buna göre Ganalı stoper, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Doktorların tedavisi için yoğun çaba harcadığı Djiku için "Riske etmeyelim" önerisinde bulunduğu öğrenildi.

FRED'İN DURUMU DAHA İYİ

Alexander Djiku'nun yanı sıra Fred'in maça yetiştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor. Brezilyalı yıldızın durumu Djiku'ya göre daha iyi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın pazar günkü karşılaşmaya kadar Fred'in durumunu yakından takip edecek ve son kararını verecek.