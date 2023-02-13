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Galatasaray'da Djilobodji gelişmesi

Süper Lig'de lider Galatasaray, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Papy Djilobodji'yi gündemine aldı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:49
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Djilobodji Galatasaray'ın gündeminde. Sürpriz gelişme

Galatasaray'da Djilobodji gelişmesi
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TFF, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından önemli kararlar almaya devam ediyor.

Deprem felaketinden etkilenen takımlardan Gaziantep FK ve Hatayspor, ligden çekildi.

Bu karar sonrası TFF açıklama yaptı.

Buna göre, Süper Lig ekipleri, ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer etmeleri halinde, yabancı oyuncu kuralına ek olarak 2 ismi daha müsabaka kadrosuna yazabilecek.

Ayrıca, ilk 11'de en fazla 8 yabancı oyuncuya ek olarak bu transferlerden bir tanesi 9. yabancı oyuncu olarak sahada yer alabilecek.

Depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarını son hız sürdüren Galatasaray'da, ligden çekilen takımlara hem destek, hem de eksik bölgelere transfer yapmak amacıyla çalışmalara başladı.

Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan bazı isimler üzerinde durulurken bu isimler arasında Gaziantep'ten Papy Djilobodji ön plana çıktı.

34 yaşındaki oyuncunun tecrübesi ve Türkiye Ligini tanımasıyla avantaj olabileceği üzerinde duruldu.

Kararın netleşmesinden sonra Galatasaray, Papy için Gaziantep FK'ya teklif yapma kararı aldı.

KARİYERİ
34 yaşındaki Stoper Papy Djilobodji daha önce Nantes, Chelsea, Werder Bremen, Sunderland, Dijon ve Guingamp formaları giydi.

2019 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya transfer oldu.

Bu sezon 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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