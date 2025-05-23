Djokovic 100. zaferin eşiğinde

Novak Djokovic, Cenevre Açık yarı finalinde Britanyalı raket Cameron Norrie’yi 6-4, 6-7, 6-1’lik skorla mağlup ederek ATP seviyesindeki 100. tekler zaferine bir adım daha yaklaştı. Bu galibiyet, aynı zamanda Sırp tenisçinin geçtiğimiz yaz Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra elde ettiği ilk kupa şansı oldu. 24 Grand Slam sahibi Djokovic, Açık Dönem’de 100 kupa barajını aşan Jimmy Connors ve Roger Federer’in ardından bu başarıyı yakalayan üçüncü erkek tenisçi olma yolunda ilerliyor.

ZORLU SEZONDAN FİNAL UMUDUNA

Bu sezon toprak kortta beklentilerin altında kalan Djokovic, Monte Carlo ve Madrid turnuvalarına erken veda etmişti. Ancak Cenevre’deki bu başarılı performans, Fransız Açık öncesi moral kaynağı olarak öne çıkıyor. Cumartesi günü finalde Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak olan Djokovic, Roland Garros’a özgüvenle gitmeyi hedefliyor. Turnuvada ilk turda Amerikalı Mackenzie McDonald ile eşleşen Djokovic, Fransa'da 25. Grand Slam zaferi için korta çıkacak.

NORRİE'NİN DİRENİŞİ YETMEDİ

Sezonun ilk yarı finalini oynayan dünya 90 numarası Cameron Norrie, ikinci sette etkili bir direnç gösterdi. Djokovic'in servisini ilk kez zorlayan Norrie, 4-1 öne geçse de seti kapatamadı. 5-2’deki çift hatayla set puanını değerlendiremeyen Britanyalı raket, tie-break’te maçı final sete taşımayı başarsa da üçüncü sette Djokovic’in ritmine karşı koyamadı. Djokovic, bu seti sadece 45 dakikada tamamladı ve 2 saat 15 dakikalık mücadeleyi galibiyetle noktaladı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Djokovic, eski koçu Andy Murray ile yollarını ayırdıktan sonra katıldığı ilk turnuvada finale çıkarak olumlu sinyaller verdi. “Üçüncü sette toparlanmam çok önemliydi. Bu final benim için çok anlamlı” diyen Djokovic, Mart ayında Miami Açık’ta kaybettiği finalin ardından sezonun ikinci finaline çıkıyor.