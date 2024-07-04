Djokovic en büyük korkusunu açıkladı

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Djokovic en büyük korkusunu açıkladı

Wimbledon'un ilk turunda zaferle ayrılan Novak Djokovic, sakatlık endişesini paylaşırken "Dizimin nasıl dayanacağını bilmiyorum" sözleriyle en büük korkusunu anlattı.

Roland-Garros'tan diz sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından kondisyonu konusunda soru işaretleri olan Djokovic, Wimbledon'da Vit Kopriva karşısında 6-1, 6-2, 6-2'lik setlerle 1 saat 58 dakika süren maçı kazanarak yoluna devam etti.

Maç sonrası Djokovic, "Kortta nasıl hissedeceğimden ve dizimin durumundan emin değildim, ama oyunumdan ve hareketlerimden çok memnunum. Açılış maçı için daha iyi bir performans sergileyemezdim" dedi.

Djokovic, medial menisküs yırtığı ameliyatından sonra maç sırasında ağrı hissetmediğini belirtti ve "Düz setlerde rahat bir galibiyet için iyi bir seviyede oynadığımı düşünüyorum. Maç ilerledikçe daha iyi hareket ettiğimi hissettim. İkinci sette rakibimi kırdığımda birkaç kez kaydım, bu da benim için çim kort sezonunun ilk kaymasıydı ve harika bir test oldu. Bu hareketleri yapabileceğimi bilmek zihinsel olarak çok rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.

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