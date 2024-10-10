Djokovic formunun sırrını açıkladı

Dünyanın en iyi tenisçisi Novak Djokovic, sağlıklı yaşam tarzı ile dikkat çekiyor. Uzun süredir uyguladığı otophagia diyeti ile tanınan Djokovic, bu beslenme şeklinin sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerini paylaştı. "16 saat aç kalıp, 8 saat yemek yiyorum. Bu yöntemi uyguladığım son bir buçuk yılda sindirim sistemim gelişti, uyku kalitem arttı ve enerji seviyem yükseldi" dedi Djokovic.

Djokovic, sabahları nasıl bir beslenme düzenine sahip olduğunu da açıkladı. Her gün 0.85 Euro'ya mal olan bir yiyecek ile güne başlıyor. "Sabah kalktığımda ilk olarak ılık su ve limon içerek vücudumu detoksa hazırlıyorum. Ardından aç karnına kereviz suyu içiyorum. Bir süre bekledikten sonra yeşil smoothie tüketiyorum. Bu smoothie'nin içinde birçok takviye de var. Ayrıca bolca meyve yiyorum. Günün ilk yarısında sindirimi zorlayacak ağır yiyecekler tüketmiyorum; çünkü antrenman için en çok enerjiye ihtiyacım var," şeklinde konuştu.

Djokovic’in sağlıklı beslenme alışkanlıkları, sporculardan beslenme tutkunlarına kadar birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.