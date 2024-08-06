Djokovic Hande Baladın'ın peşinde

24 kez Grand Slam'ı alan, Paris Olimpiyat Oyunları'nda da şampiyon olan dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'ten Hande Baladın açıklaması geldi.

Djokovic, 2023'te Voleybol Kadın A Milli Takımımız Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olduğunda Hande Baladın'ın bir paylaşımını beğenmişti.

Djokovic, sosyal medyada takip ettiği Hande'nin "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz" paylaşımına beğenide bulununca Sırpların büyük tepkisini çekmişti.

Ünlü tenisçi bunun üzerine beğenisini geri çekmişti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Djokovic, emeline burada ulaştı ve Hande Baladın'la tanıştığını söyledi.

Djokovic, TRT'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Umarım Türkiye’ye yakın zamanda yine gelirim.

Bütün sporcularınızı takip ediyorum.

Özellikle dün Hande Baladın ile tanıştım.

Ona ve voleybol takımınıza iyi şanslar diledim.

DJOKOVIC KİMDİR?

Novak Djokovic, 22 Mayıs 1987'de Sırbistan'da doğdu. Kariyerinde 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 ve 2023 Avustralya Açık; 2011, 2015 ve 2018 Amerika Açık; 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 ve 2022 Wimbledon; ve 2016, 2021 Fransa Açık şampiyonlukları bulunuyor.

Djokovic, Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçi olarak tarihe geçti ve 2008'de Indian Wells şampiyonu oldu. 2007'de Federer'i yenebilen nadir tenisçilerden biri olarak dikkat çekti. Aynı yıl, Amerika Açık'ta ikincilik elde ederek büyük bir çıkış yaptı. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda James Blake'i yenerek bronz madalya kazandı.

Djokovic, 2008'de Avustralya Açık'ta Jo-Wilfried Tsonga'yı yenerek Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçi oldu. 2009'da Brisbane International'da ve Sydney turnuvasında yarı finale kadar yükseldi. 2011'de Wimbledon'da Rafael Nadal'ı yenerek şampiyon oldu.

2016'da el bileğindeki sakatlık nedeniyle Cincinnati Turnuvası'ndan çekildi. Aynı yıl Jelena Djokovic ile evlendi.