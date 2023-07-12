Djokovic hata yapmadı. Kadınlarda favoriler elendi

Editör: Ufuk Cingöz

İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da çeyrek final maçları dün itibariyle oynanmaya başladı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rus raket Andrey Rublev’i 3-1’lik ( 4-6, 6-1, 6-4, 6-3) sonuçla geçerek yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final karşılaşmasında ise 8 numaralı seri başı Jannik Sinner, dünya 92 numarası

Roman Safiullin’i 4 sette geçerek (4-6, 6-4, 6-3, 6-3) Novak Djokovic’in rakibi oldu.

Tek kadınlar ketegorisinde ise turnuvanın favorisi 1 numaralı seri başı Iga Swiatek, Elina Svitolina’ya 3 sette ( 5-7, 7-6, 2-6) mağlup oldu.

Kadınlar kategorisinin bir diğer maçında 4 numaralı seri başı Jessica Pegula, Çek rakibi Marketa Vondrousova’ya 2-1’lik (4-6, 6-2, 4-6) sonuçla mağlup oldu. Marketa Vondrousova bu sonuçla Elina Svitolina’nın yarı finaldeki rakibi oldu