Djokovic hata yapmadı. Kadınlarda favoriler elendi

Wimbledon çeyrek final maçlarında erkeklerde Novak Djokovic ve Jannik Sinner yarı finale yükselirken kadınlarda iki favori Jessica Pegula ve Iga Swiatek turnuvaya veda etti.

Djokovic hata yapmadı. Kadınlarda favoriler elendi

Editör: Ufuk Cingöz

İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da çeyrek final maçları dün itibariyle oynanmaya başladı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rus raket Andrey Rublev’i 3-1’lik ( 4-6, 6-1, 6-4, 6-3) sonuçla geçerek yarı finale yükseldi.

Bir diğer çeyrek final karşılaşmasında ise 8 numaralı seri başı Jannik Sinner, dünya 92 numarası
Roman Safiullin’i 4 sette geçerek (4-6, 6-4, 6-3, 6-3) Novak Djokovic’in rakibi oldu.

Tek kadınlar ketegorisinde ise turnuvanın favorisi 1 numaralı seri başı Iga Swiatek, Elina Svitolina’ya 3 sette ( 5-7, 7-6, 2-6) mağlup oldu.

Kadınlar kategorisinin bir diğer maçında 4 numaralı seri başı Jessica Pegula, Çek rakibi Marketa Vondrousova’ya 2-1’lik (4-6, 6-2, 4-6) sonuçla mağlup oldu. Marketa Vondrousova bu sonuçla Elina Svitolina’nın yarı finaldeki rakibi oldu

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