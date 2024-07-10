Djokovic oynamadan kazandı

Kaynak: AA
Djokovic oynamadan kazandı

Wimbledon'da Djokovic'in rakibi Alex De Minaur sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Wimbledon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu." denildi.

Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.

Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.

skysports-alex-de-minaur-tennis-6622915.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı depremi
Milyarder iş adamı Bodrumspor'un başkanı kimdir
Son Haberler
Elazığ'da fırtına. Ağaçlar yerinden sökülecekti Yerel Haberler
Elazığ'da fırtına. Ağaçlar yerinden sökülecekti
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider Gündem
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider
Angel Di Maria kararını açıkladı Spor
Angel Di Maria kararını açıkladı
Kaçak telefon operasyonu Yerel Haberler
Kaçak telefon operasyonu
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu Gündem
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu
Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti Gündem
Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı