Djokovic ve Kyrgios’tan inanılmaz performans

Brisbane Uluslararası Turnuvası’nda çiftler kategorisinde tarihi bir an yaşandı. Novak Djokovic ve Nick Kyrgios, birlikte ilk kez korta çıktılar ve Avusturyalı Alexander Erler ile Alman Andreas Mies'i 6-4, 6-7 (4-7), 10-8'lik skorla mağlup ettiler. Maç sonrası yaşadıkları kutlama, geçmişteki çekişmelerine rağmen, ikili arasındaki dostluğun geldiği noktayı gösterdi.

SÜRPRİZ BİR ORTAKLIK

Yıllarca süren bir çekişmenin ardından, Novak Djokovic ve Nick Kyrgios’un dost olacağı düşüncesi kimse tarafından ciddiye alınmazdı. Djokovic, daha önce Kyrgios’u "pek saygı duymadığı" bir oyuncu olarak nitelendirirken, Kyrgios da Serb oyuncuyu "tuhaf bir adam" olarak tanımlamıştı. Ancak ikili, zamanla ilişkilerini düzeltmiş ve bu yıl Brisbane'de ilk kez birlikte oynama fırsatı bulmuştu. Kyrgios, dönüş yaptığı ilk maçında ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdi. Yıllarca süren sakatlıklar ve zorluklarla mücadele eden Kyrgios, artık kortlarda daha mutlu bir şekilde yer alıyordu.

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BİRLİKTE EĞLENCELİ ANLAR

İlk setin sonunda gösterdikleri üstün performansla izleyenlere keyifli anlar yaşatan Djokovic ve Kyrgios, birbirlerine olan uyumlarını da ortaya koydular. Djokovic, özellikle setin 10. oyununda net sınırlarını aşan bir backhand ile dikkatleri üzerine çekti. Maçın ikinci setinde de Kyrgios’un yetenekleri ön plana çıktı. Özellikle 3-3'lük eşitlikte sergilediği harika "tweener" ve ardından gelen keskin voleyesi, seyircilerden büyük alkış aldı.

Maçın sonunda, 37 yaşındaki Djokovic, Kyrgios ile birlikte oyun sonunda yaşadıkları zaferi kutlarken, bu zaferin sadece sportif değil, aynı zamanda kişisel bir anlam taşıdığı da anlaşıldı. Kyrgios, “Bu sakatlık benim için oldukça zorlu geçti, bu yüzden hiçbir şeyin tadını şımartarak çıkarmıyorum,” dedi ve "Ne kadar Avustralya yazım kaldı bilmiyorum," şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bu galibiyet, ikilinin tenis kariyerlerine farklı bir boyut ekledi. Kyrgios, sakatlıkları nedeniyle son zamanlarda büyük zorluklar yaşamıştı ancak bu galibiyetle kariyerine yeni bir ivme kazandırmış oldu. Djokovic ise Kyrgios ile korta çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Her iki oyuncu da, birbirlerinin desteğiyle yeniden bir araya gelmekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

Geçmişteki gerilimlere rağmen, Djokovic ve Kyrgios’un arkadaşlıkları ve korttaki uyumları, tenis dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. Bu özel ortaklık, gelecekte daha fazla başarıya imza atacak gibi görünüyor.