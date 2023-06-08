DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, geyik ve karaca yavrularının vatandaşlarca sahipsiz zannedilerek bulundukları ortamdan alınmaması ve başka bir ortama nakledilmemesi hususunda uyarılar yapıldı.

DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek, vatandaşların anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp DKMP'nin taşra teşkilatlarına getirdiği ya da haber vermediği kaydedildi.

Yavan hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"İyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmak zorlaşmaktadır. Hiçbir anne yavrusunu terk etmez sadece otlamak için bir müddet yanından ayrılmaktadır. Bu sebeple Doğada karşılaşılan yavru geyik ve karacaları bulundukları ortamdan alınmaması başka bir ortama nakledilmemesi, onların hayata tutunabilmesi için büyük önem arz etmektedir." (İHA)

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Ankara Valiliği'nden yarın için 'sağanak' uyarısı Güncel
Ankara Valiliği'nden yarın için 'sağanak' uyarısı
Tuvana Türkay'dan flaş itiraf Magazin
Tuvana Türkay'dan flaş itiraf
Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Güncel
Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü Güncel
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü
BEDAŞ elektrik kesintisi yapacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul saatler süren karanlığa teslim olacak Güncel
BEDAŞ elektrik kesintisi yapacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul saatler süren karanlığa teslim olacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü