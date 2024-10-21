DNB, İsveçli Carnegie'yi satın alIyor

Düzenleme: Kaynak: AA
DNB, İsveçli Carnegie'yi satın alIyor

Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi, 12 milyar İsveç kronuna yani 1,14 milyar dolara, almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi, 12 milyar İsveç kronuna (1,14 milyar dolar) almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

DNB'dan yapılan açıklamada, Carnegie'nin, özel sermaye şirketi Altor ve azınlık hissedarlarından yaklaşık 1,14 milyar dolar karşılığında satın alınacağı belirtildi.

Tamamı nakit satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden Carnegie'nin, 30 Eylül itibarıyla yönetimi altında 41,4 milyar dolar varlığı bulunuyordu.

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