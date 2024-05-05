Doğa Bekleriz'den Tarık Akan itirafı

Kaynak: Habertürk
Doğa Bekleriz'den Tarık Akan itirafı
90'lı yıllarda gösteri dünyasının aranan isimlerinden olan Doğa Bekleriz yıllar sonra Tarık Akan hakkında bir itirafta bulundu.

1990'lı yıllarda podyumlarının aranan isimlerinden biri olan Doğa Bekleriz daha sonra Çarkıfelek'te boy göstermiş ardından da oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Yıkılmadım, Aynalı Tahir ve Koçum Benim dizilerinde rol alan 46 yaşındaki Doğa Bekleriz 9 sene önce Mersin'e yerleşmişti.

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“SEKTÖRÜ BIRAKMADIM”

HaberTürk'e açıklamalarda bulunan Bekleriz, "Yemek programı yapmak için Mersin'e geldim. Mersin'i çok sevip taşınma kararı aldım. İçimi bir his kapladı ve ailemi de alıp buraya taşındım. Taşındıktan bir sene sonra da eşimle tanıştım. Pek çok kişi evlendiğim için buraya taşındığımı düşündü" ifadelerini kullandı.

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2016'da iş insanı Yusuf Berat Komşu ile nikah masasına oturan Doğa Bekleriz, "Sektörü tamamen bırakmadım. Mersin'de defile organizyonları ve kareografiler yapıyorum" dedi.

Bekleriz, Tarık Akan'ın başrolünde olduğu ve kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan ve Selin Demiratar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Koçum Benim dizisinde Aslı karakterine hayat vermişti.

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“YAPIMCIYA TEPKİ VERMELİYDİ”

Doğa Bekleriz’in, "Tarık Akan ile rol aldınız, neler söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Bekleriz, "Allah, rahmet eylesin fakat kendisini hiç sevemedim. Sete girdiğim andan itibaren farklı bir üslupla karşı karşıya kaldım. Mankenlikten geldiğim için de olabilir. O dönem popülersem ve yapımcı da beni çağırıyorsa bana değil, yapımcıya tepki vermeliydi. Benim için yalnızca, filmlerde gördüğüm Tarık Akan kıymetlidir. Rahmetli bir insanın arkasından bunları söylediğim için üzgünüm fakat olumsuz şeyler yaşadım." dedi.

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