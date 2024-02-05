Doğa gezisinde uçuma yuvarlanan fotoğrafçı yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Doğa gezisinde uçuma yuvarlanan fotoğrafçı yaşamını yitirdi
Denizli’de doğa gezisinden dönmekte olan genç fotoğrafçı, kullandığı ATV ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Fotoğrafçı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi, Kervansaray Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 31 yaşındaki fotoğrafçı Okan Meydan, arkadaşlarıyla birlikte doğa gezisine çıktı. Akşam saatlerinde, şehir merkezine dönmek için ATV’siyle yola çıkan Meydan, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve uçuruma yuvarlandı.

Meydan’ın arkadaşlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Okan Meydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi ve Meydan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Meydan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkatlerden kaçmadı. Meydan’ın paylaştığı son videoda Bağbaşı Yaylasında olduğu ve ATV aracı üzerinde oturduğu anların yer aldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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