Doğa için direnen kadın: 63 yaşındayım Atatürk'ün askeriyim

Trabzon’un Araklı ilçesi Karadere Vadisi'nde yer alan Erikli Yaylası sakinleri, bölgede yeniden başlatılan altın madeni arama çalışmaları ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine tepki gösterdi.

Daha önce sondaj çalışmaları yapılan bu alanda, Sayer Enerji tarafından altın madeni aramak amacıyla yeni bir süreç başlatıldı. Bölge halkı, bu duruma karşı bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı ve ardından "Yaylalar bizimdir, bizim kalacak", "Madene hayır" sloganları eşliğinde bir protesto yürüyüşü düzenledi. Vatandaşlar, "Sömürge madenciliğine hayır" ve "İhaleler iptal edilsin" yazılı pankartlar açtı.

Yürüyüş sonrası protestocular, sondaj çalışmalarıyla tahrip edilen alanlara fidan dikerek tepkilerini gösterdi.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİYİM"

Zinnet Civelek, “Söylenecek bir şey yok. Biz Karadenizliyiz böyle bir şey istemiyoruz. Biz doğayı seven, hayvanı seven, börtü, böceği seven insanlarız doğamızda böyle bir şey istemiyoruz ağacımızın sökülmesini istemiyoruz, kabul etmiyoruz ve müsaade etmeyeceğiz. Her şey doğa için, 63 yaşındayım Atatürk’ün askeriyim” ifadelerini kullandı.

Araklı Karadere Vadisi ve Yayları Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Şener Şengül, altın madeni çalışmalarının bölgenin doğasına ve yaşam alanlarına ciddi zarar vereceğini belirterek şunları söyledi:

"2019'a kadar bu bölgede yapılan sondaj çalışmalarında her yer delik deşik edildi. Doğa zaten büyük zarar gördü. Şimdi ise çok daha büyük kazılar yapılarak topraklarımız yok edilecek. Bu alanlarda ne bir ağaç ne de güzellik kalacak. ÇED süreci başlatıldı, ancak biz bu sürecin durdurulması için mücadele edeceğiz. Dedelerimizin mirasını çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Bu toprakların gerçek sahipleri biziz ve buraların zehir ve siyanürle doldurulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede yüzlerce yaban hayvanı yaşıyor ve onları yok sayamayız. Doğamıza sahip çıkmak zorundayız."

Yöre halkından Safikar Hacihasanoğlu, bölgedeki çalışmalara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade ederek, "Dozerler geldiğinde onları yakacağız, gerekirse ilk ben harekete geçeceğim. Çocuklarımızın ve hayvanlarımızın geleceği için ölene kadar mücadele edeceğiz," dedi.

Zahide Aygün ise, "Burası bize dedelerimizden miras. Gece gündüz demeden buranın bekçisiyiz ve asla kimseye teslim etmeyeceğiz," diyerek kararlılığını vurguladı.

Basın açıklamasının ardından, protestocular sondaj yapılan alana yürüyerek, doğaya olan bağlılıklarını ve altın madeni çalışmalarına karşı kararlı duruşlarını bir kez daha gösterdi.