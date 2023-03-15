Deprem de sel felaketi de bir şey anlatıyor: Doğa ile savaş olmaz kaybeden insanlık olur

6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen peşe depremler...Binlerce can yok olup, gitti. Fay hattı üzerine kurulan binalar çatır çatır çöktü. Türkiye tarihini en büyük depremlerinde bir olan Kahramanmaraş depreminden sonra fay hatları üzerine yapılan binalar tekrar gündeme gelirken, bir de dere kenarlarına yapılan binalar var. İşte Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi. Su önüne ne kattıysa götürdü.

Otomobiller birer kağıt parçası gibi yüzdü Bu anlar sosyal medya paylaşımlarında da paylaşıldığı gibi eleştiriler de geldi