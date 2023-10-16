Doğa Koruma Milli Parklar'dan 'Haftaya bir iyilik masalıyla başlayalım' paylaşımı

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne annelerini kaybettiği için teslim edilen iki yavru sincabın beslenme görüntülerini paylaştı. "Haftaya bir iyilik masalı ile başlayalım hadi adlarını da siz koyun" denildi

KAYNAK: Haber Merkezi
Doğa Koruma Milli Parklar'dan 'Haftaya bir iyilik masalıyla başlayalım' paylaşımı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü "Haftaya bir iyilik masalı ile başlayalım" diye paylaştı. Annelerini kaybeden iki yavru sincap koruma altına alındı itinayla beslendi.

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Sütü emen yavru sincaplar mışıl uyudular. Paylaşımın sonunda ise "hadi adlarını da siz koyun" denildi.

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Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı şöyle:

"Haftaya bir iyilik masalı ile başlayalım. Bir varmış bir yokmuş... Akçakoca'nın ormanlarında annelerini kaybetmiş iki yavru sincap ve bu yavru sincaplara kucak açan güzel insanlar varmış. Bu güzel insanlar yavru sincapları her gün sütle besler, sütlerine de sevgilerini eklermiş. Bu sincap yavrularının adları mı neymiş? Hadi adlarını da siz koyun."

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