Doğa ve denizin birleştiği dünyanın en güzel sekiz adası

KAPRİ ADASI

Deniz ve doğa...Her ikisi de bir arada...Ana karadan uzak, sessiz sakin bir yaşam...Ada yaşamı. Dünyanın en güzel sekiz adasından fotoğraflar. Güzellikte sıra yapmak zor...İtalya'nın Kapri adasıyla başlıyoruz.

Roma İmparatoru Tiberius'un adada saray inşa etmesiyle birlikte 2 bin yıl önce ön plana çıkmaya başladı.

Masmavi bir denizin çevirdiği ada zenginlerin uğrak yeri...Akdeniz'in lüks başkenti de olarak tanınan Kapri Adası'nda Blue Grotto adında 60 metre uzunluğunda mağara bulunuyor. Mağaranın içinde yüzmek ve dalmak yasak...

Adada görkemli villalar, plajlar lüksün hakim olduğu mekanlar bulunuyor.

Barbarosso dağının eşsiz manzarası ise görmeye değer bir bölge..

GALAPAGOS ADALARI-EKVADOR

Görmeye değer adalardan biri ise uzaklarda. Ekvador'dan...Galapagos...Eşsiz kumsallara sahip . Türkiye'den Galapogos adasına direkt uçuş yok. Ancak Newyork aktarmalı gitmek mümkün.

Galapagos Adaları, Ekvador ana karasına yaklaşık 1150 kilometre. 19 adadan oluşuyor Galapogoslar. Deniz aslanları, deniz kaplumbağalarıyla tam bir dünya mirası...

Galapagosların volkanik manzarası görmeye değer bir bölge...Jeolojik yapının milyonlarca yıl öncesine dayanması adanın bir başka özelliği.

ROATAN-HONDURAS

Honduras...Dünyanın en güvensiz bölgelerinden biri..İşte Honduras'ın Roatan Adası muhteşem bir doğaya sahip. Ada 70 kilometrelik resifiyle Kuzey yarım yürekin en uzun bariyer resifine sahip.

Roatan plajları muhteşem görüntülere ev sahipliği yapıyor. Kum ve deniz adanın en büyük özelliklerinden biri...Adada genellikle fotoğraf makinesini düşürmeyeceğiniz kesin çünkü bu fotoğrafları çekmemek elde değil.

Deniz altı görüntüleri de adaya büyük ün salmasını sağlıyor. Fotoğraflarda görüldüğü gibi Roatan insanı büyüleyecek cinsten.

HOLBOX-MEKSİKA

Meksika'nın Holbox Adası'nın ismini, 19'ncu yüzyılda Mayaların saldırısı nedeniyle şehirden kaçan yerliler vermiş. Ada halkı defalarca göç edilmeye zorlansa da bunda başarılı olunamamış. Cennet Adayı terk etmemiş.

Holbox adası ana karaya göre çok sakin. Çünkü Meksika'daki suç oranına göre adadaki suç oranı oldukça düşük. Adayı gelip de flamingo fotoğrafı çekmeyen her halde yoktur.

Holbox köpekbalığı dalışı yapmak bir gelenek haline gelmiş. Adada, su kayağı su sporları yapmak mümkün. Holbox stresin olmadığı bir ada...

ZANZİBAR-TANZANYA

Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda yapılacak öyle çok şey var ki saymakla bitmiyor. Zanzibar, Unguja, Pembe ve Mafia adında üç adadan oluşuyor. Stone Town Unesco dünya mirası listesinde yer alıyor. Deniz kum muhteşem...

Zanzibar mutfağıyla da zengin...Adanın kumsalları denizi muhteşem.

MİLOS-YUNANİSTAN

Değirmen adası olarak bilinan Yunanistan'in Milos adası, Yunan adaları arasında en hafife alınmış adalardan biri...Volkanik kayaların oluşturduğu ay görüntüsündeki adının turkuaz rengi bir denize sahip.

Milos'ta 70'ten fazla plaj var. Fotoğrafçılar için her taraf birer çekim alanı...

Ada pek turistik olmadığı için modacıların çekim için uğrak yeri olmuş.

Son durak ise Portekiz'in Sâo Mıguel Adası

SÂO MIGUEL ADASI-PORTEKİZ

Sâo Mıguel Adası Atlantik okyonusunun ortasında özerk bir ada. Azor Adalarının en büyüğü en kalabalığı...Volkanik göller yemyeşil ormanlarıyla ünlü.

Doğal güzeliyle birlikte yürüyüş parkurlarıyla ünlü adada bir çok görülecek yer var. Yerel lezzetleri tatmak özellikle de korsanlar nedeniyle İspanyol mutfağından etkilenen yemekleri tatmak ayrı bir ayrıcalık. Bu arada Portekiz'in kullanılan sütün dörtte biri bu adadan karşılanıyor.