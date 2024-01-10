Doğa yürüyüşünde kaybolan turist bulunamadı

Kaynak: DHA
Doğa yürüyüşünde kaybolan turist bulunamadı
Antalya’da 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Rus turist hala bulunamadı.

Kemer ilçesine, 31 Aralık’ta tatil için gelen Rus turist Nadezhda Yarygina, 4 Ocak günü tek başına doğa yürüşüne çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. 8 Ocak’ta ülkesine dönüş bileti olan ve otele geri dönmediği tespit edilen 40 yaşındaki Yarygina’nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulundu. Turistin havalimanından da çıkış yapmadığı iletildi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (MAKSAT) ekipleri tarafından Nadezheda Yarygina’nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Turistin doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi fakat Yarygina’dan henüz bir haber alınamadı.

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