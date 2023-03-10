10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:35
Takip Et

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yaptığı hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı

DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
+
Aa
-

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından kurumun hasar tespit süreçleri ve hasar ödemeleri hızla devam ediyor.

Bugün itibarıyla 3 milyar TL'lik hasar ödemesi gerçekleştirilirken, sigortalıların yanında olmak için çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, yürütülen yoğun ve özverili süreç içinde vatandaşların doğru ve şeffaf bilgilere erişimlerini sağlamak amacıyla DASK tarafından sigortalıların aklına gelebilecek soruların yanıtları da paylaşıldı.

Deprem sigortası ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları paylaşıldı

Kurumun internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" başlığıyla yer alan duyuruda, şu soruların yanıtları yer aldı:

"DASK nedir?', 'DASK kimindir?', 'Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yaptırılır?', 'Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?', 'Sigorta teminatınız ne kadar olabilir?', 'Tarife nedir?', 'Tarife değiştiğinde ne yapmak gerekir?', 'Teminatınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız ne yapmalısınız?', 'Poliçenizi her yıl yenilemek gerekir mi?', 'Poliçelerin yenilenmesinden kim sorumludur?', 'Poliçeniz yenilenmediğinde ne olur?', 'Poliçe, metrekare ya da yapı tarzına ilişkin hatalı bilgiler ile kesilirse ne olur?', 'Eksik metrekare bilgisine örnek verir misiniz?', 'Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamındadır?', 'Zorunlu deprem sigorta bedeli bir tür vergi midir?', 'DASK'ın ödeme gücü yeterli mi?' ve 'DASK'a hasar ihbarında süre kısıtlaması var mıdır?"

İlgili bölümde cevapları yer alan diğer sorular ise şu şekilde sıralandı:

"Kiracı kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir mi?', 'Poliçe yaptırılırken arsa değeri dikkate alınır mı?', 'Kat mülkiyeti olmadan poliçe yapılabilir mi?', 'Hasar görmüş konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir mi?', 'DASK'ın sigortalılarına sağladığı azami teminat tutarı ne kadardır?', 'Bir yıl içinde birden çok hasar olduğunda tek ödeme mi yapılır?', 'Poliçe ile tespit edilen bilgiler farklı olduğunda hasar değerlendirmesi nasıl yapılır?', 'Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi iptal edilebilir mi?', 'Poliçedeki yanlışlıkların düzeltilmesi için ne yapmak gerekir?', 'Kredi ile alınan bir taşınmaz üzerinde bankanın ipoteği bulunması durumunda tazminat ödemesi kime yapılır?', 'Tapu sahibinin vefat etmesi durumunda tazminat ödemesi kime ve nasıl yapılır?' ve 'Kolon kesilerek taşıyıcı sitemi zayıflatılan binalarda deprem kaynaklı hasar sonucunda tazminat ödemesi yapılır mı?"

Bu arada, söz konusu sorulara ve yanıtlara "https://dask.gov.tr/tr/sikca-sorulan-sorular" adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.