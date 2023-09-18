Doğal afetlerin insan psikolojisini nasıl etkiliyor? Uzmanı açıkladı

Editör: Murat Öztürk

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, dünyada veya Türkiye’de farklı yerlerde farklı şekillerde yaşanan doğal afetlerin insan psikolojisi üstünde büyük etkileri olduğunu, kimi insan bu olayların hasarlarını kısa bir sürede atlatsa da bazılarında ise psikolojik olarak bazı hasarlar bırakabildiğini belirtti.

Afetlerin insan psikolojisine etkisi

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Hilal Dost şunları dile getirdi:

“Yaşadığımız bütün afetler insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğal afetlerin sonrası, afete birebir maruz kalmasak bile haberlerden sosyal medyadan duyduğumuz ve gördüğümüz fotoğraf, videoların etkisi ile uyku bozukluğu, kabus görmek, iştahsızlık, insanlardan uzaklaşma, tekrar tekrar aynı travmatik olayı yaşıyormuş gibi hissetmek, yaşanan olayın görüntülerinin aklımıza gelmesi gibi hisler, duygu ve düşünceler yaşayabiliriz. Bunlar bir anlamda bu travmatik olayın belirtileri gibidir. Yaşanan travmadan sonraki ilk süreçte bu belirtilerin olması aslında oldukça doğal kabul edilirken, zamanla bu belirtilerin azalmasını, hafiflemesini bekleriz. Ama bazen bazı durumlarda bu belirtiler, bir aydan daha uzun süre devam edebilir. Belirtilerin 1 aydan daha uzun sürmesi, ‘akut stres bozukluğu’, 6 aydan daha fazla uzun sürmesi ise bir ‘post travmatik stres bozukluğuna’ işaret olabilir. Bu yüzden; bu tarz belirtileri çok yoğun yaşıyorsak ya da olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen yine bu tarz belirtiler devam ediyorsa, mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurmanızı öneririm”

PSİKOLOJİ NEDİR?

Psikoloji tanımı geniş perspektiften ele alındığında insan zihnini inceleyen bilim olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda ruh bilimi olarak da adlandırılan bu alanda uzmanlık kazanan insanlara uzman psikolog denir. Psikologlar beynin özelliklerini ve bu özelliklere bağlı olarak gelişenleri anlamlandırarak hareket eder.

Sosyal bir bilim olan psikoloji aynı zamanda doğa bilimlerini de içine alır. Çünkü organizmaların direkt olarak gözlemlenebilen davranışları da psikolojinin inceleme alanına girer. Bu yüzden psikoloji bilimi ile insanların yanı sıra hayvanların davranışları üzerinde de çalışılabilir. İçsel süreçlerin yanı sıra kişiler arası iletişimi de inceleyen psikoloji, grup içi davranışları ve gruplar arası ilişkileri de inceler.