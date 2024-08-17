Doğal gaz hattı çalışmasında bir anda ortaya çıktı. Ekipler teyakkuza geçti

Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi'nde iş makineleriyle yapılan kazıda, işçiler el yapımı bir patlayıcı (EYP) düzeneği buldu.

Olayın hemen ardından, bölgede büyük bir panik yaşandı. Patlayıcının bulunması üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazı alanı güvenlik şeridiyle çevrilerek vatandaşlardan arındırıldı. Ayrıca bomba imha uzmanlarına haber verildi. Uzmanlar, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için dikkatle çalıştı.

Patlayıcının, 2015 yılında yaşanan hendek olayları sırasında bölgeye yerleştirildiği düşünülüyor.

2015 HENDEK OLAYLARI

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinin ardından PKK, bölgede şiddet olaylarını artırarak yol kesme, araç yakma ve şantiyelere saldırı düzenleme gibi eylemlerini artırdı. Olaylar, 2015 Suruç saldırısı ve Şanlıurfa’da PKK militanları tarafından iki polisin öldürülmesiyle doruk noktasına ulaştı. Bu gelişmelerin ardından Türk Hava Kuvvetleri, terör örgütü IŞİD ve terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı hava harekâtları başlattı.

Bu dönemde başlayan ve "Hendek operasyonu" olarak bilinen kara harekâtı, eş zamanlı olarak yürütülen bir dizi operasyonu da içeriyordu. Bu operasyonlara, özel harekât polisleri ve SAS komandoları da katılarak destek verdi.

Dönemin İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bu süreçte 535 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, yaklaşık 93 bin kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı ve yaklaşık 10 bin esnaf dükkânlarını kapattı.

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Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, bu olayların bilançosunu AKP'nin Afyon kampında düzenlenen 'Terörle Mücadele ve İç Güvenlik' oturumunda açıklamıştı. Şırnak, Diyarbakır ve Mardin’in bazı ilçeleri bu olaylardan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Örneğin, Nusaybin ilçesinde 116 bin kişilik nüfusun 39 bini bu süreçten etkilenirken, 20 bin kişi göç etti. Ayrıca ilçede olaylardan 2 bin 200 esnaf etkilendi.