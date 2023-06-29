Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 2,1 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak yaklaşık 3 milyar 982 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 2,1 azaldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 284 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 698 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4,9 azalırken LNG ithalatı ise yüzde 13,7 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 2,1 azalarak yaklaşık 3 milyar 982 milyon metreküp oldu.

Nisanda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 722 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 893 milyon metreküple Azerbaycan ve 866 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 8,5 azalırken, İran’dan yapılan ithalat yüzde 3,5, Azerbaycan’dan yapılan ithalat yüzde 21,7 arttı.

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 22,2 azalarak yaklaşık 3 milyar 966 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 20 düşüşle 931,9 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 9,33 azalışla 610 milyon metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 32,1 azalarak 1 milyar 580 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 226,8 artışla yaklaşık 4 milyar 336 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 23 milyon metreküpü (yüzde 92,8) yer altı depolama tesislerinde, 312 milyon metreküpü (yüzde 7,2) LNG terminallerinde bulunuyor.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Düzce'de sağanak: İş yerlerini su bastı Güncel
Düzce'de sağanak: İş yerlerini su bastı
Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı Dünya
Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı
Türkiye Tayland milli maçı ne zaman? Hangi kanalda Spor
Türkiye Tayland milli maçı ne zaman? Hangi kanalda
Suriyelilere ev verdi pişman oldu. Üstlerine kapıyı kilitledi Güncel
Suriyelilere ev verdi pişman oldu. Üstlerine kapıyı kilitledi
Çocuklarda göz muayenesi çok önemli Sağlık
Çocuklarda göz muayenesi çok önemli
Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor Dünya
Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü Dünya
Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü