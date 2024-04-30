Doğal gaz ithalatı şubatta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubata dair "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu" kapsamında, ithalatın 3 milyar 675 milyon 80 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 661 milyon 52 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylelikle toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 11,2 azalışla 5 milyar 337 milyon 32 bin metreküp olarak kaydedildi.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 658 milyon 23 bin metreküple Rusya'dan sağlanırken, bu ülkeyi 775 milyon 76 metreküp ile Azerbaycan, 241 milyon 81 metreküp ile İran izledi.

Söz konusu dönemde ABD'den 813 milyon 16 bin metreküp LNG ithali sağlandı.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 20,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye’de toplam doğal gaz tüketimi şubat ayında yıllık bazda yüzde 4,45 yükselerek yaklaşık 6 milyar 372 milyon 24 bin metreküpü gördü.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 27,35 yükselişle 1 milyar 158 milyon 87 bin metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 55,10 azalarak 520 milyon 83 bin metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 20,9 yükselerek 3 milyar 602 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTIŞ KAYDETTİ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı şubatta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 11,53 artışla 5 milyar 363 milyon metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 955 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde bulunurken, 408 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.